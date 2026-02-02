Заполненность газохранилищ в Польше составляет 68 %, что покрывает только 11,5 % потребления в год

Серьезный энергетический кризис не обошел Польшу. Специалисты наблюдают исторические рекорды потребления природного газа. О чем думают польские политики, как будут решать сложившуюся ситуацию? Мнением поделился глава партии "Фронт" Кшиштоф Толвински.

"Все правящие круги, одно за другим правительство при принятии решений, связанных с бюджетом и долговыми обязательствами, исходят из логики: сейчас - мы, а потом - хоть потоп". Согласно статье на Biznes Interia от 28 января, уровень заполненности газовых хранилищ в Польше составляет 68 %. Это высокий показатель по сравнению с другими странами ЕС", - отметил польский депутат.

Но, по словам Кшиштофа Толвинского, в реальных объемах эти цифры покрывают только около 11,5 % годового потребления, а учитывая морозы и рост потребления, этих запасов может не хватить даже на месяц. Польша также зависит от импорта СПГ из США и Катара, что создает дополнительные риски логистики и роста цен.

В случае нехватки газа в первую очередь отключат промышленность, чтобы обеспечить население, политиков и чиновников.