Заседание словацкого парламента по вотуму недоверия Фицо не состоялось - не хватило депутатов

Внеочередное заседание Национального совета (однопалатного парламента) Словакии, на котором по инициативе прозападной оппозиции должно было пройти голосование по вынесению вотума недоверия правительству Роберта Фицо, не открылось из-за отсутствия необходимого числа депутатов, пишет ТАСС. Как сообщил портал Dennik N, в зале заседаний присутствовали менее половины парламентариев.

В зал заседаний явились лишь 66 депутатов от оппозиционных партий. Всего в Национальном совете насчитывается 150 парламентариев. Для начала заседания необходимо присутствие не менее 76 народных избранников.

Как сообщил портал Pravda, оппозиционерам не удалось открыть сессию и со второй попытки. На этот раз в зале находились 64 парламентария. Вице-спикер Национального совета Тибор Гашпар назначил следующую внеочередную сессию по данному вопросу на 10:00 по местному времени (12:00 мск) среды.

Представители прозападных оппозиционных партий Словакии повторно внесли в парламент предложение по вынесению вотума недоверия правительству Фицо 22 января. В качестве причины вотума оппозиция называла внутренние проблемы в правящей коалиции, а также опасения оппозиции относительно сохранения приверженности Братиславы Евросоюзу и НАТО.