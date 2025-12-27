3.71 BYN
Зеленский отправился в США на переговоры с Трампом
Зеленский отправился в США на переговоры с Трампом. Они пройдут 28 декабря. А уже 27 декабря, по информации CNN, глава киевского режима проведет телефонный разговор с европейскими партнерами. Телеканал отмечает, что с хозяином Белого дома не бывает сценариев с низким уровнем риска, поэтому европолитики опасаются непредсказуемых итогов встречи, на которую их не пригласили. С собой во Флориду, в Палм-Бич, Зеленский возьмет новый мирный план из 20 пунктов - переработанную версию предыдущего предложения США из 28.
Накануне Зеленский заявил, что для него красными линиями остаются вопросы территорий и Запорожской АЭС. Однако у Вашингтона другое мнение. По информации Daily Express, Трамп предупредил Киев о том, что без его одобрения никакой мирный план ничего значить не будет. Как только Зеленский покинул Украину, в правительственный квартал Киева выдвинулось НАБУ и, несмотря на противодействие Управления госохраны, приступило к следственным действиям, из-за чего заседание Рады было прервано.
Также, по данным СМИ, оно проводит следственные действия в КВЦ "Парковый", где находится офис партии "Слуга народа". НАБУ и САП заявили, что "разоблачили организованную преступную группу, в которую входили действующие народные депутаты Украины. По данным следствия, участники группы систематически получали незаконную выгоду за голосование в Верховной раде".