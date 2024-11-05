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Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
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Итоги заседания Высшего госсовета Союзного государства
Эйсмонт об идее провести шоу "Время наших побед": Это целиком и полностью задумка Президента
Лукашенко приехал на спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" в "Минск-Арене"
Итоги заседания Высшего государственного совета Союзного государства
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Оппозиционные силы Сирии планируют создать инклюзивный переходный орган власти
Зеленский отверг призыв Трампа к немедленному прекращению огня
Мэрия Тбилиси устанавливает елку у парламента - как это нарушит планы оппозиции
Асад оставил президентский пост и дал укaзание осущeствить перeдачу власти мирным путeм
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