Выборы в Украине не будут проводиться до завершения горячей стадии конфликта. Об этом заявил Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о своей легитимности в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану, пишет ТАСС.

Во время интервью Морган отметил, что Россия указывает на нелегитимность Зеленского, а призывы к проведению выборов звучат также из США.

"Я всегда говорил, что открыт к любым выборам. Но во время войны не может быть выборов. Конституцию надо было бы изменить. <...> Горячая стадия закончится, закончится военное положение, тогда пройдут выборы", - ответил Зеленский. Он при этом признал, что "если прекратить военное положение сейчас, большая часть армии вернется домой, к своим семьям".

Ранее спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог заявил, что в Вашингтоне хотят, чтобы выборы президента Украины состоялись до конца года, особенно в случае заключения перемирия с Россией.

Выборы президента должны были пройти в Украине в марте 2024 года. Власти объяснили их отсутствие военным положением, однако многие эксперты отмечают, что в случае введения военного положения продлеваются полномочия только Верховной рады, но не главы государства. Президентские полномочия Владимира Зеленского официально истекли после 20 мая 2024 года. При этом сам он заявлял, что вопрос легитимности его не беспокоит.

Как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, легитимность Зеленского закончилась, поэтому важно понять, с кем в Киеве иметь дело для выхода на подписание юридически обязывающих документов. Путин пояснял, что действующее украинское руководство в настоящий момент нелегитимно, что опасно юридической коллизией, которая обесценит любые итоги переговоров.