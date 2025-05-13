Зеленский подтвердил, что будет в Турции 15 мая

Владимир Зеленский подтвердил, что 15 мая будет в Турции и у него запланирована встреча с турецким президентом Реджепом Эрдоганом. Об этом информирует ТАСС.

"У меня будет встреча с Эрдоганом в Анкаре 15 мая", - сказал он. Как заявил Зеленский на встрече с журналистами, которую транслирует его офис перед поездкой, он рассчитывает на встречу с российским президентом Владимиром Путиным в Анкаре или в Стамбуле.

На вопрос о том, рассматривает ли Киев возможность встречи представителей России и Украины в ином составе, Зеленский ответил отрицательно. "Другие форматы мы пока не прорабатывали и не проговаривали. Я буду не один, это факт, но дело не в этом", - сказал он.