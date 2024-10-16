Зеленский представил "план победы". Что в нем?

Владимир Зеленский представил свой "план победы".

Среди пунктов использование дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России и приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта.

Реакция главы альянса последовала незамедлительно. Генсек Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана Зеленского.

"Приняли к сведению", - отметил он.