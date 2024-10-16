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Зеленский представил "план победы". Что в нем?
Владимир Зеленский представил свой "план победы".
Среди пунктов использование дальнобойного оружия Запада для ударов вглубь России и приглашение Украины в НАТО до завершения конфликта.
Реакция главы альянса последовала незамедлительно. Генсек Марк Рютте заявил, что пока не может говорить о своей полной поддержке всех пунктов плана Зеленского.
"Приняли к сведению", - отметил он.
В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что Зеленский своим "планом победы" только подталкивает страны НАТО к прямому противостоянию с Россией.
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