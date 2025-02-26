Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом

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Владимир Зеленский прибыл в Белый дом, где состоится их встреча с президентом США Дональдом Трампом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на газету The Washington Post.

Как указывает телеканал NBC News, это будет их первая встреча с тех пор, как Соединенные Штаты начали прямые переговоры с Россией. В последний раз Зеленский встречался с Трампом в декабре 2024 года вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед мероприятием, посвященным открытию Собора Парижской Богоматери в Париже.

Ожидается, что нынешняя встреча будет в значительной степени сосредоточена на сделке по украинским редкоземельным металлам, которая стала частью усилий администрации Трампа по возмещению расходов на военную помощь Украине со стороны США.

"Мы собираемся подписать соглашение, которое будет очень важным", - заявлял ранее Трамп.