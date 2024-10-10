3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Зеленский: Ситуация на фронте делает реальным прекращение конфликта не позднее 2025 года
Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте делает реальным прекращение конфликта не позднее 2025 года.
Правда, такие заявления сложно понять однозначно: значит ли это, что Украина готова остановить боевые действия до Нового года? Какие изменения ситуации на фронте так важны для Зеленского - вероятно, опасность обрушения фронта на Донбассе?
В свою очередь российский министр Лавров накануне в очередной раз обозначил условия, на которых возможен мир - это снятие с России всех санкций и сохранение Украиной нейтрального статуса. То есть ни вступление в НАТО, ни конфискация российских денег и передача их Украине невозможны.
Президент
Все
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
"Нам предстоит еще немало сделать" - Лукашенко о развитии двусторонних отношений с Зимбабве
Александр Лукашенко в Баку встретился с главой Зимбабве
Политика
Все
Общество
Все
Шпаковский: Экологическая повестка - значимый вопрос будущего человечества, и о нем нужно говорить
Переработка мусора и артезианская вода: как в Минске реализуется экологическая политика
500 легковушек и около 300 грузовиков стоят в очереди на белорусско-польской границе
Авдонин: Беларусь находится в числе государств, которые ориентируются на будущее человечества
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все