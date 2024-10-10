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Зеленский: Ситуация на фронте делает реальным прекращение конфликта не позднее 2025 года

Владимир Зеленский заявил, что ситуация на фронте делает реальным прекращение конфликта не позднее 2025 года.

Правда, такие заявления сложно понять однозначно: значит ли это, что Украина готова остановить боевые действия до Нового года? Какие изменения ситуации на фронте так важны для Зеленского - вероятно, опасность обрушения фронта на Донбассе?

В свою очередь российский министр Лавров накануне в очередной раз обозначил условия, на которых возможен мир - это снятие с России всех санкций и сохранение Украиной нейтрального статуса. То есть ни вступление в НАТО, ни конфискация российских денег и передача их Украине невозможны.

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