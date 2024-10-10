Зеленский: Ситуация на фронте делает реальным прекращение конфликта не позднее 2025 года

Правда, такие заявления сложно понять однозначно: значит ли это, что Украина готова остановить боевые действия до Нового года? Какие изменения ситуации на фронте так важны для Зеленского - вероятно, опасность обрушения фронта на Донбассе?

В свою очередь российский министр Лавров накануне в очередной раз обозначил условия, на которых возможен мир - это снятие с России всех санкций и сохранение Украиной нейтрального статуса. То есть ни вступление в НАТО, ни конфискация российских денег и передача их Украине невозможны.