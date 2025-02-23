Зеленский заявил, что готов оставить свой пост в обмен на мирное соглашение

Владимир Зеленский заявил о готовности оставить свой пост в обмен на вступление Украины в НАТО или мирное соглашение. О прогрессе в переговорах сообщает спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф.

По его словам, сделку по полезным ископаемым Украины могут подписать уже на следующей неделе. Как стало известно газете "Файнэншл таймс", США отказались от стопроцентной доли в украинском фонде. Военных гарантий сделка не предусматривает - об этом заявил министр финансов США.

В Белом доме ранее сообщали, что команда американского президента активно ведет переговоры как с Москвой, так и с Киевом. Российская сторона в свою очередь заявила, что контактов между США и Россией сейчас "немало", а их согласование занимает "непродолжительное время".