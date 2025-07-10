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Зеленский заявил о десятичасовой массированной атаке ВС России на Украину

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Владимир Зеленский заявил, что в ночь с 9 на 10 июля Украина подверглась десятичасовой атаке, сообщает РИА Новости.

"Этой ночью Россия нанесла массированный комбинированный удар, который длился почти десять часов", - написал он.

По словам главы киевского режима, под удар попали Киев и Киевская область, а также Черниговская, Сумская, Полтавская, Кировоградская и Харьковская области.

Зеленский также призвал быстрее начать давить на Россию санкциями.

В четверг ночью украинские СМИ сообщали о серии мощных взрывов в Черновцах, Киеве и в Сумской области. Издание "Страна.ua" передавало, что Киев после этого затянуло пеленой смога.

УкраинаЗеленскийатака