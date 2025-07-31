Землетрясение на Камчатке вызвало панику в Южной Америке

На Камчатке продолжаются повторные толчки, их к настоящему моменту насчитали уже около 60. Афтершоки делаются все слабее, но их магнитуда еще довольно высока: от 6 до 5 с половиной.



Волна, вызванная камчатским землетрясением, добралась до Перу и Чили. В обеих странах приближение цунами вызвало массовую панику: жители прибрежных районов эвакуировались вглубь материка на чем придётся: на машинах, велосипедах, самокатах и даже пешком.



Страхи оказались пустыми: в Южную Америку пришла волна, не достигающая и полуметра. Напомним, землетрясение на Камчатке случилось накануне утром: его мощь достигала магнитуды - 8,8. Разрушения были незначительны, обошлось без жертв, медицинская помощь потребовалась четверым пострадавшим.