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Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали более 340 человек
Израиль возобновил удары по сектору Газа. Погибли по меньшей мере 342 человека, сообщает БЕЛТА, ссылаясь на телеканал Al Jazeera.
Пресс-служба правительства Газы заявила, что большинство жертв - женщины и дети, в некоторых случаях погибли целые семьи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по сектору Газа из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности расширить наступление на сектор Газа, не ограничиваясь авиаударами, которые нацелены на руководство и инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.
По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года погибли по меньшей мере 48 577 палестинцев, еще 112 041 получили ранения. В то же время правительственное управление по связям со СМИ Газы обновило число погибших до более чем 61 700, заявив, что тысячи палестинцев, пропавших без вести под завалами, считаются погибшими.