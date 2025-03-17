Жертвами новых ударов Израиля по сектору Газа стали более 340 человек

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что отдал приказ нанести удары по сектору Газа из-за отсутствия прогресса в переговорах о продлении режима прекращения огня. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о готовности расширить наступление на сектор Газа, не ограничиваясь авиаударами, которые нацелены на руководство и инфраструктуру палестинского движения ХАМАС.

По данным Министерства здравоохранения Газы, с момента эскалации конфликта между ХАМАС и Израилем в октябре 2023 года погибли по меньшей мере 48 577 палестинцев, еще 112 041 получили ранения. В то же время правительственное управление по связям со СМИ Газы обновило число погибших до более чем 61 700, заявив, что тысячи палестинцев, пропавших без вести под завалами, считаются погибшими.