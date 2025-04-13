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Жертвами ударов по сектору Газа стали 30 человек
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Армия обороны Израиля нанесла удар по больнице "Аль-Ахли" на севере Газы. В ЦАХАЛ утверждают, что там располагался командный центр ХАМАС. По данным Al Jazeera, 13 апреля в результате ударов израильской армии по различным районам анклава погибли не менее 30 человек. И после атаки на больницу в городе Газа не осталось ни одного медучреждения, способного принимать раненых. Общее число погибших с 18 марта превысило 1,5 тыс., ранения получили более 4 тыс. человек.