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Журналистке в Эстонии грозит 6 лет тюрьмы за сотрудничество с российскими СМИ
В Таллине завершается процесс по делу местной журналистки Светланы Бурцевой, которая уже почти год находится за решеткой. Прокурор потребовал для нее 6 лет заключения по обвинению в госизмене.
По мнению властей, госизменой следует считать факт сотрудничества журналистки с российскими СМИ Sputnik и Baltnews. Кроме того, Бурцева опубликовала книгу "Гибридная война за мир", где разоблачает прибалтийский милитаризм и ксенофобию, которые маскируются под защиту свободы и демократии.
Адвокаты требуют немедленного освобождения журналистки, поскольку ее преследуют за осуществление профессиональной деятельности. Увы, на снисхождение Бурцевой рассчитывать не приходится.