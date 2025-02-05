Журналистке в Эстонии грозит 6 лет тюрьмы за сотрудничество с российскими СМИ

В Таллине завершается процесс по делу местной журналистки Светланы Бурцевой, которая уже почти год находится за решеткой. Прокурор потребовал для нее 6 лет заключения по обвинению в госизмене.

По мнению властей, госизменой следует считать факт сотрудничества журналистки с российскими СМИ Sputnik и Baltnews. Кроме того, Бурцева опубликовала книгу "Гибридная война за мир", где разоблачает прибалтийский милитаризм и ксенофобию, которые маскируются под защиту свободы и демократии.