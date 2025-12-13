Президент помиловал 123 заключенных по просьбе Трампа. Ведущие подкаста "Волков и Сыч" заметили, что вокруг этого события возникло много спекуляций, потому что каждая сторона постаралась назвать себя причастной к этому.

В интернете любопытно за этим наблюдать. Лукашенко и спецпосланник США Джон Коул, представитель Трампа, между собой договорились, в результате произошло помилование. Но тут же Зеленский заявил, что он имел непосредственное участие. И наши беглые, несознательные уроженцы, пишут, что это вообще их заслуга.

Получается, Лукашенко нанес неожиданный удар. Комментаторы в соцсетях немножко запутались. Одна фраза звучит, что каждый раз, вызывая людей, Лукашенко все равно вредит. На самом деле это наносит ущерб ребятам, которые окормляются. Пишут, что кормушка истощается, а ртов становится все больше. Понятное дело, что это вызывает достаточно серьезные недовольства, поскольку финансирование больше не становится, а людей, претендующих на какое-то лидерство между собой, становится все больше.

Интересно наблюдать даже больше за тем, как Европа относится к людям, которые стали для них токсичным активом. Кто сейчас примет их, кто будет окормлять, это действительно крайне важный вопрос для каждого политика в Европе, потому что все чаще люди выходят протестовать и поднимают вопрос о том, что цены растут на еду, на отопление, на медицину. Прибалты и поляки воюют, потому что появляется дополнительная экономическая нагрузка.

Население этих стран действительно задается вопросом: "Почему вы уделяете внимание не нам, своим собственным гражданам?" Большая часть помилованных оказалась именно в Украине. И украинская сторона, официально Владимир Зеленский, говорит о том, что они приняли участие в супероперации, которую глава ГУР господин Буданов осуществил.