ВОЗ оказалась в центре громкого скандала

Всемирная организация здравоохранения оказалась в эпицентре громкого скандала, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.

Глава ВОЗ объявил, что организация в период пандемии не требовала от правительств ни локдаунов, ни обязательной вакцинации. Более того, ВОЗ лишь советовала носить маски и сохранять так называемую социальную дистанцию.

Примечательно, что и эти меры, как выяснили специалисты американского Минздрава, тоже не имели никакого медицинского обоснования: они являлись фантазией некоего американского вирусолога Фауччи.