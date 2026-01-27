3.74 BYN
ВОЗ оказалась в центре громкого скандала
Автор:Редакция news.by
Всемирная организация здравоохранения оказалась в эпицентре громкого скандала, сообщает немецкая газета Berliner Zeitung.
Глава ВОЗ объявил, что организация в период пандемии не требовала от правительств ни локдаунов, ни обязательной вакцинации. Более того, ВОЗ лишь советовала носить маски и сохранять так называемую социальную дистанцию.
Примечательно, что и эти меры, как выяснили специалисты американского Минздрава, тоже не имели никакого медицинского обоснования: они являлись фантазией некоего американского вирусолога Фауччи.
Так или иначе, но США покинули ВОЗ и не уплатили в ее бюджет 260 млн долларов. Фактически это стало смертным приговором организации.