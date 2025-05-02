Запасы продовольствия и питьевой воды в секторе Газа находятся почти на нуле из-за полной блокады

Запасы продовольствия и питьевой воды в секторе Газа находятся почти на нуле спустя два месяца с начала полной блокады доставки гуманитарных и продовольственных грузов в палестинский анклав со стороны израильских властей. Об этом заявила представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) в Газе Ольга Черевко на брифинге в Женеве, информирует ТАСС.

С начала блокады, как сообщила Черевко, в анклаве начался "обратный отсчет до начала реализации худшего сценария". В частности, топливо в Газе теперь распределяется в строгом режиме для обеспечения только самых необходимых операции. "Запасы продовольствия практически исчерпаны, доступ к воде становится невозможным, а больницы сообщают об исчерпании запасов крови, поскольку к ним в массовом порядке продолжают поступать пострадавшие", - сказала представитель управления.

22 апреля генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини сообщал, что Газа превратилась в край отчаяния с тех пор, как за 50 дней до этого власти Израиля полностью заблокировали поставки гуманитарной и медицинской помощи, а также любых товаров в анклав. По его словам, руководство еврейского государства использует гуманитарную помощь "как разменную монету и оружие войны".