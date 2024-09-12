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10 октября - Всемирный день зрения

10 октября - Всемирный день зрения. По данным ВОЗ, более чем у 2 миллиардов человек есть нарушения зрения.

В Беларуси ежегодно растет число операций офтальмологического профиля. Только в 2023-м лазерную коррекцию зрения провели более чем 44 тысячам человек.

В нашей стране создаются комфортные условия для реабилитации и интеграции инвалидов по зрению: работают 18 предприятий, где трудятся слабовидящие.

Лучший способ сохранить зрение - профилактика. Большинства случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения.

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