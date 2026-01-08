Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор

Более 200 белорусов обратились за помощью к врачам после катания на тюбингах

С приходом снежной зимы участились случаи травматизма с тюбингами. С начала сезона за помощью к врачам обратились более 200 белорусов, в основном это дети. География тюбинговых травм охватывает всю страну.

Медики предупреждают: высокая скорость и полная неуправляемость "ватрушки" часто приводят к тяжелым последствиям.

Специалисты призывают использовать только оборудованные трассы, вдали от дорог и деревьев. Главное правило для взрослых - не оставлять детей без присмотра.

Разделы:

ЗдоровьеОбщество

Теги:

травмыврачизима