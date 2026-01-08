3.68 BYN
2.96 BYN
3.45 BYN
Более 200 белорусов обратились за помощью к врачам после катания на тюбингах
Автор:Редакция news.by
С приходом снежной зимы участились случаи травматизма с тюбингами. С начала сезона за помощью к врачам обратились более 200 белорусов, в основном это дети. География тюбинговых травм охватывает всю страну.
Медики предупреждают: высокая скорость и полная неуправляемость "ватрушки" часто приводят к тяжелым последствиям.
Специалисты призывают использовать только оборудованные трассы, вдали от дорог и деревьев. Главное правило для взрослых - не оставлять детей без присмотра.