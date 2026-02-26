Как в Беларуси проходит диспансеризация населения

Сохранение здоровья нации - приоритет государственной политики Беларуси. Диспансеризацию сейчас можно пройти в каждой поликлинике - как в районной, так и городской.

Диспансеризация - наиболее эффективный способ сохранения здоровья нации. В 2026-м чекап здоровья взрослого населения Беларуси затронет более 95 %, в этом кроется забота государства о людях. Здоровая нация - сильная экономика.

Главврач 8-й городской поликлиники Минска Татьяна Комкова рассказала, что в медицинском учреждении составляют списки людей, подлежащих диспансеризации на 2026 год. Ежемесячно сотрудники поликлиники вызывают пациентов на диспансеризацию по возрастам.

Среди ключевых показателей - рост, вес, а еще внутриглазное и артериальное давление, проверяют и здоровье сердца, а также состояние кожных покровов. Пациент также может получить направление к узким специалистам.

Любую болезнь легче предупредить, чем лечить, диспансеризация является тому наглядным доказательством, ведь это не просто стандартное обследование, а целый комплекс, благодаря которому заболевания выявляют на ранних стадиях, а значит, успех в лечении возрастает. Для работающих белорусов в стране есть приятный бонус - дополнительный выходной для прохождения необходимых процедур.

Частота профилактики и перечень анализов напрямую зависят от возраста. С 18 до 39 лет диспансеризацию проходят один раз в 3 года, начиная с 40 лет - ежегодно.

Здоровье белорусов - один из ключевых приоритетов социальной политики. В ближайшую пятилетку реализовывать основные направления будут в рамках госпрограммы "Здоровье нации". Уже к 2030 году ожидаемая продолжительность жизни белорусов увеличится до 76 с половиной лет.