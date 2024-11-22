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Минздрав прокомментировал допмеры по минимизации рисков распространения ОРИ
В Беларуси эпидемиологическая ситуация контролируемая. Сейчас заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 25 % ниже аналогичного периода 2024 года. Об этом 13 января заявила замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси.
По словам Светланы Нечай, с учетом предполагаемого роста заболеваемости ОРИ (в конце января - начале февраля) сейчас прорабатывается комплекс дополнительных мероприятий. В первую очередь безопасное проведение медпомощи в организациях здравоохранения. Например, ведение раздельного приема пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций.
Напомним, 10 января во время торжественного пуска артезианской воды для Минска Минздраву Президент поручил проанализировать эпидситуацию и принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости.
"Учитывая то, что 60 % среди заболевших - это дети, особое внимание уделяется организации противоэпидемических мероприятий и минимизации рисков распространения респираторных инфекций в детских коллективах, в учреждениях образования, школах, детских садах. И здесь особенно активно работают педагоги и медицинские работники в части недопущения в организованные коллективы детей с признаками респираторных инфекций, - прокомментировала Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси. - Хочу особо обратить внимание, напомнить о том, что сегодня предоставлено право отсутствия в учреждениях образования до 5 дней детям с признаками заболевания без предоставления медицинской справки. Попрошу этим правом пользоваться и не создавать лишнюю нагрузку ни для себя, ни для организации здравоохранения".
Сейчас продолжается вакцинация против гриппа и COVID-19. Иммунитет после прививки формируется в среднем 2 недели.
При этом медики напоминают, что здоровье во многом зависит от ответственного отношения каждого из нас. В сезон высокой активности вирусов необходимо соблюдать правила личной гигиены, минимизировать нахождение в местах массового скопления людей. А в случае появления симптомов ОРИ использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания.
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