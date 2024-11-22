Минздрав прокомментировал допмеры по минимизации рисков распространения ОРИ

В Беларуси эпидемиологическая ситуация контролируемая. Сейчас заболеваемость острыми респираторными инфекциями на 25 % ниже аналогичного периода 2024 года. Об этом 13 января заявила замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси.

По словам Светланы Нечай, с учетом предполагаемого роста заболеваемости ОРИ (в конце января - начале февраля) сейчас прорабатывается комплекс дополнительных мероприятий. В первую очередь безопасное проведение медпомощи в организациях здравоохранения. Например, ведение раздельного приема пациентов с соматическими заболеваниями и с признаками острых респираторных инфекций.

Напомним, 10 января во время торжественного пуска артезианской воды для Минска Минздраву Президент поручил проанализировать эпидситуацию и принять дополнительные меры для профилактики роста заболеваемости.

"Учитывая то, что 60 % среди заболевших - это дети, особое внимание уделяется организации противоэпидемических мероприятий и минимизации рисков распространения респираторных инфекций в детских коллективах, в учреждениях образования, школах, детских садах. И здесь особенно активно работают педагоги и медицинские работники в части недопущения в организованные коллективы детей с признаками респираторных инфекций, - прокомментировала Светлана Нечай, замминистра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси. - Хочу особо обратить внимание, напомнить о том, что сегодня предоставлено право отсутствия в учреждениях образования до 5 дней детям с признаками заболевания без предоставления медицинской справки. Попрошу этим правом пользоваться и не создавать лишнюю нагрузку ни для себя, ни для организации здравоохранения".

Сейчас продолжается вакцинация против гриппа и COVID-19. Иммунитет после прививки формируется в среднем 2 недели.