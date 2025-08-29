Минздрав: в Беларуси участились случаи оказания медуслуг без лицензии

Участились случаи оказания медуслуг без соответствующей лицензии, особенно в сфере косметологии и физиотерапии, сообщает Минздрав Беларуси.

Люди, решившие обратиться к таким "специалистам", рискуют своим здоровьем, поскольку многие из них не имеют медицинского образования, используют незарегистрированные препараты, а также оборудование и изделия медицинского назначения, не разрешенные к применению в стране.

Важно помнить: предпринимательская деятельность в сфере медицины без лицензии - это нарушение, которое предусматривает административную или уголовную ответственность.

Ирина Киреева, начальник управления контроля медицинской деятельности Министерства здравоохранения Беларуси:

"Мы видим, что такие виды деятельности часто осуществляются в приспособленных помещениях, порой даже на дому специалистами, которые не имеют специального образования, квалификации, опыта, зачастую это даже вообще не медицинские специалисты. Применяются лекарственные препараты, которые не зарегистрированы в нашей стране, изделия медицинского назначения и медицинское оборудование, которые не разрешены к применению в Республике Беларусь".

Перед тем как обратиться за медицинской помощью, важно убедиться, что учреждение или специалист действительно имеют право оказывать такие услуги. Проверить это можно в Едином реестре лицензий. Если информации о лицензии нет, значит она не выдавалась. Это особенно важно, когда речь идет об ИП и юрлицах.