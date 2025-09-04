3.70 BYN
Недостаток движения ускоряет развитие близорукости у детей
Близорукость у детей развивается более быстрыми темпами при гиподинамии. Об этом сегодня с корреспондентом "Первого информационного" поделились офтальмологи. Чрезмерно интенсивные физические нагрузки при занятиях спорта также могут спровоцировать развитие близорукости.
Виктория Красильникова, главный внештатный специалист по детской офтальмологии Минздрава Республики Беларусь:
"Существует ряд программ, которые помогают нам проверить остроту зрения в домашних условиях и проводить разгрузки зрения с использованием гаджетов. Конечно же, должен быть правильный рацион питания, как бы мы к этому не относились, но питание должно быть разнообразным".
Для профилактики болезней органов зрения, в том числе близорукости у детей, офтальмологи советуют родителям следить за образом жизни ребенка. К слову, принципы здорового образа жизни нужно прививать с раннего детства.