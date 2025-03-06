Солдатенко: Здоровая женщина - это здоровая и благополучная семья

Женщина должна быть активной, красивой и здоровой. В канун праздника республиканская акция Белорусского союза женщин "Здоровье женщины - здоровье нации" продолжает расширять границы. В проекте уже и Витебская область.

Проект побывал в Миорах и Ушачах, где была озвучена неутешительная статистика. Ежегодно порядка 800 женщин страны узнают о страшном диагнозе - "рак шейки матки". Однако доказано, что этого недуга можно избежать, если вовремя начать профилактику или лечение. Акция нацелена на то, чтобы путь женщины к врачу был максимально оперативным и комфортным.

Инна Солдатенко, замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Александрова:

"У нашей женщины испокон веков сложилось, наверное, что все-таки она на втором месте после вот этих всех основных проблем и плюс ее семьи. Поэтому, когда мы начинаем говорить, что здоровье - это архиважно, и здоровая женщина - это здоровая семья, это благополучная семья, тогда женщина начинает уже обращать на себя внимание в первую очередь".