В Беларуси уточнен порядок выдачи больничных и справок

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В Беларуси уточнили порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о временной нетрудоспособности. Это предусмотрено постановлением Минздрава и Минтруда и соцзащиты №165/96 от 3 декабря 2024 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.

Новации для работников, направленных военкоматами на медобследование

Уточнено, что справка о временной нетрудоспособности выдается работникам, которые направлены военным комиссариатом или организацией здравоохранения для проведения мероприятий по подготовке граждан к военной службе. К таким мероприятиям относятся медицинское освидетельствование, медицинское переосвидетельствование, медицинское обследование, проводимое в стационарных условиях, а также диагностика в амбулаторных условиях с применением инвазивных методов (исследований, манипуляций, процедур), выполнение которых приводит к возникновению временной нетрудоспособности.

В этом случае в справке указывается код вида нетрудоспособности "18", а позиции "Предварительный диагноз по МКБ" и "Заключительный диагноз по МКБ" не заполняются.

Новшества для инвалидов

Людям, являющимся инвалидами, в случае заболевания или травмы, связанных с причиной инвалидности, на срок, превышающий 60 календарных дней непрерывно или 90 календарных дней с перерывами в календарном году, также будут выдаваться справки о временной нетрудоспособности.

Сейчас листок нетрудоспособности в такой ситуации выдается на весь период временной нетрудоспособности, но пособие назначается только за период, не превышающий указанные ограничения.

При уходе за ребенком в стационаре

Уточнен порядок выдачи листка нетрудоспособности в случае ухода за ребенком в стационаре попеременно разными людьми. В такой ситуации листок нетрудоспособности, выданный другому лицу, оформляется как первичный.

При уходе за больным ребенком в возрасте до 14 лет при оказании ему медицинской помощи в амбулаторных условиях во всех случаях последующие листки нетрудоспособности оформляются как продолжение ранее выданных. При этом помимо реквизитов предыдущего листка нетрудоспособности указывается и период освобождения от работы (службы, учебы). Это связано с тем, что пособие по временной нетрудоспособности в таких случаях назначается не более чем на 14 календарных дней по одному случаю заболевания (травмы).

После выписки из стационара новое заболевание

Прописана особенность оформления листка нетрудоспособности в случае, когда после выписки из стационара у ребенка в возрасте до 14 лет, нуждающегося в уходе в амбулаторных условиях, возникло новое заболевание (травма). В такой ситуации в позицию листка нетрудоспособности (справки) "Особые отметки" вносится запись "Другое заболевание (травма)".

Такая же запись выполняется и в обратной ситуации - когда пациент, нуждающийся в уходе в период оказания ему медицинской помощи в амбулаторных условиях, госпитализирован в связи с новым заболеванием (травмой).

Такие отметки снимают вопросы о возникновении нового случая заболевания (травмы) при назначении пособия по временной нетрудоспособности в связи с уходом за больным ребенком.

Что если срок временной нетрудоспособности заканчивается в нерабочие дни

Уточнен порядок продления листков нетрудоспособности, если срок временной нетрудоспособности заканчивается в нерабочие для организации здравоохранения дни, а необходимость в уходе за ребенком сохраняется. С 1 января 2025 года закрытие листка нетрудоспособности и выдача справки возможны до окончания периода, но не ранее чем за 3 календарных дня до даты окончания периода временной нетрудоспособности. Сейчас такое продление осуществляется в день, предшествующий нерабочему дню организации здравоохранения.

При уходе за больным ребенком до 3 лет

Справку по уходу за больным ребенком до 3 лет смогут выдать любому человеку, ухаживающему за ним, даже если мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), опекун (попечитель) находятся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу за этим ребенком либо не относятся к категории занятых лиц.

Сейчас в такой ситуации не предусмотрена выдача справки в случае ухода за больным ребенком до 3 лет. Она выдается только при уходе за другим больным ребенком. Исключение составляют случаи, когда мать не может осуществлять уход.

Также прописали, что если мать или другие указанные лица не могут ухаживать за больным ребенком (детьми) в возрасте до 14 лет в связи с ее (их) госпитализацией, иному лицу по уходу за данным больным ребенком (детьми) выдается листок нетрудоспособности в общем порядке в пределах сроков госпитализации.

Таким образом, урегулированы практически все ситуации выдачи листка нетрудоспособности при уходе за всеми детьми в семье, если мать находится в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.

При уходе за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет

Подробно прописаны условия выдачи листка нетрудоспособности (справки) в случае установления нуждаемости в уходе ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет при его санаторно-курортном лечении, медицинской реабилитации, медицинской абилитации в центре медицинской или медико-социальной реабилитации.

Определено, что в таком случае листок нетрудоспособности выдается не только матери (мачехе) или отцу (отчиму), усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), но и другому родственнику, члену семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.

Также прописано условие выдачи такого листка нетрудоспособности - уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет не осуществляется другим лицом, в том числе другим родителем, с получением пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет либо если это лицо (другой родитель) по состоянию здоровья или в связи с уходом за ребенком в возрасте до 3 лет, другим ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, больным ребенком в возрасте до 14 лет не может ухаживать за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет в период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, медицинской абилитации.

Другому родственнику, члену семьи ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет листок нетрудоспособности (справка) по уходу за данным ребенком выдается в случае нуждаемости ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет в уходе в период его санаторно-курортного лечения, медицинской реабилитации, медицинской абилитации при условии занятости матери (мачехи) и отца (отчима) в полной семье, родителя в неполной семье, усыновителя (удочерителя).

Серия больничного и справки

Отменено требование указывать серию предыдущего листка нетрудоспособности (справки) при выдаче последующих листков нетрудоспособности (справок) в рамках одного непрерывного случая временной нетрудоспособности. Также не потребуется указывать серию листка нетрудоспособности при выдаче дубликата листка нетрудоспособности (справки) взамен утерянного или пришедшего в негодность.

Требование указывать помимо номера и серию листка нетрудоспособности в этих случаях в позиции "Особые отметки" листка нетрудоспособности (справки) было введено с 13 января 2024 года. Теперь с 1 января 2025 года оно отменяется.

Проживающие на территории радиоактивного загрязнения

Прописано, что к постоянно (преимущественно) проживающим на территории радиоактивного загрязнения относятся граждане, зарегистрированные по месту жительства в порядке, установленном законодательными актами, и фактически проживающие в населенных пунктах, находящихся на территории радиоактивного загрязнения в зоне последующего отселения, зоне с правом на отселение, зоне проживания с периодическим радиационным контролем.