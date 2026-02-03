3.73 BYN
В Беларуси за два месяца зафиксировано более 11 тыс. холодовых и гололедных травм
Экстремальные погодные качели в Беларуси спровоцировали рост зимнего травматизма. С начала сезона в республике зафиксировано более 11 тыс. холодовых и гололедных травм: обморожения, переломы, растяжения. Пополняют список и повреждения, полученные во время беспечных зимних развлечений.
Расскажем, как справляются с возросшей нагрузкой медики и что рекомендуют.
Зимний травматизм
С начала зимнего сезона на севере страны около 1400 человек обратились за медицинской помощью после неудачной прогулки на улице. Холодовые травмы зафиксированы у сотни пациентов, остальные - гололедные.
Анатолий Калинин в больнице скорой помощи восстанавливается после операции. Двойной перелом лодыжки - результат неудачного приземления на припорошенный снегом лед. История, типичная для зимы.
Анатолий Калинин, пациент Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
"Шел с работы. Снег припорошил лед, поэтому я поскользнулся. Скорая быстро приехала, сюда привезла. Мне быстро сделали рентген и сразу на операцию".
Большинству пациентов травмпункта госпитализация не требуется. Медики работают в привычном для больницы скорой помощи режиме - нон-стоп 24/7. Реагируют на все обращения максимально оперативно.
Алексей Цыбульский, и. о. заместителя главврача Витебской городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
"В травматологическое отделение госпитализируются пациенты со сложными травмами. Тех, кого можно наблюдать амбулаторно, мы отправляем в поликлиники. Что касается холодовых травм, то пациенты с серьезным обморожением конечности, кожи направляются в ожоговое отделение областной больницы".
В группе риска дети и пожилые люди. Им в морозные дни медики рекомендуют по возможности не выходить на улицу или хотя бы сократить время прогулок. Одежду следует выбирать по сезону и отдавать предпочтение максимально удобной обуви.