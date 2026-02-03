3.73 BYN
В Беларуси выросла заболеваемость ОРИ и гриппом
Автор:Редакция news.by
Морозы не покидают Беларусь. Утром 3 февраля по стране было до минус 25-30 градусов.
Из-за такой погоды в 8 районах Гомельской области во вторник отменили подвоз учащихся из сельских населенных пунктов к учреждениям образования. Частично отменены школьные автобусы в Ельском районе. Родители были предупреждены заранее, чтобы организовать безопасное пребывание школьников дома.
Между тем Минздрав регистрирует сезонный рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. За пятую календарную неделю число заболевших ОРИ выросло на 18 % по сравнению с предыдущей неделей. Большинство заболевших - дети. По данным лабораторного мониторинга, активно циркулирует грипп A.