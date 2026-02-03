В Беларуси выросла заболеваемость ОРИ и гриппом

Морозы не покидают Беларусь. Утром 3 февраля по стране было до минус 25-30 градусов.

Из-за такой погоды в 8 районах Гомельской области во вторник отменили подвоз учащихся из сельских населенных пунктов к учреждениям образования. Частично отменены школьные автобусы в Ельском районе. Родители были предупреждены заранее, чтобы организовать безопасное пребывание школьников дома.