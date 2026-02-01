В Минске построят флагманские центры для оказания экстренной медпомощи

Инновационное оборудование, продуманная логистика, медицинские алгоритмы для каждого экстренного случая и лучшие профессионалы своего дела - в белорусской столице построят флагманские центры для оказания экстренной и неотложной медпомощи.

Планируется, что такие объекты начнут функционировать на базе трех крупных медучреждений Минска. При разработке проекта специалисты учитывали опыт коллег из Москвы. Так, планируют внедрить концепцию трех зон - "красной", "желтой" и "зеленой". Пациентов в крайне тяжелом состоянии, когда счет идет на минуты, направят по "красному" пути - минуя регистратуру, в палату интенсивной терапии. Там их стабилизируют, а потом определят в кардио-, нейро- или хирургическую реанимацию либо профильное отделение для дальнейшего лечения.