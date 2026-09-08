959-годдзе Мінска: свята пачнецца з ускладання кветак і завершыцца феерверкам каля Палаца спорту

Мінск рыхтуецца святочна правесці ўік-энд. У суботу, 12 верасня, беларуская сталіца адзначыць 959-годдзе.

Эпіцэнтрам усеагульнага прыцягнення з 12:00 і да самага позняга вечара стане цэнтральная пляцоўка каля Палаца спорту. Тут разгорнецца галоўнае канцэртнае шоу, якое аб'яднае лепшых прафесійных выканаўцаў і яркіх пераможцаў нацыянальных конкурсаў. У парку Перамогі больш за сто прафесіяналаў з Беларусі, Расіі, Сербіі і В'етнама сыдуцца ў турніры "Наймацнейшы пажарны-ратавальнік", а гістарычная зона "Мiнск старажытны" зноў перанясе гасцей у мінулыя стагоддзі.

Кацярына Лучына, начальнік упраўлення культуры Мінгарвыканкама: "Традыцыйна мы пачнём з ускладання. А 10-й гадзіне адбудзецца ўскладанне кветак каля стэлы "Мінск - горад-герой". Будзе задзейнічана тэрыторыя Верхняга горада, мы там ужо трэці год запар будзем праводзіць цырымонію ўзнагароджання "Мінчанін года".

Прыгожай і яркай кропкай дня нараджэння Мінска стане грандыёзны салют. У 23:00 маляўнічае шоу расфарбуе неба над пляцоўкай каля Палаца спорту.