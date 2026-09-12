Мінск адзначае 959-годдзе: святочныя мерапрыемствы праходзяць больш чым на 20 пляцоўках
12 верасня беларуская сталіца адзначае Дзень горада. У праграме больш за 20 пляцовак: ад рэп-батлаў да гістарычных рэканструкцый.
Ярка і святочна беларуская сталіца сустракае свае 959 гадоў. Да Дня горада ўсе лакацыі мегаполіса вельмі змяніліся. Сёння Мінск паўстане ў музычным, спартыўным, гістарычным амплуа.
На тэрыторыі парку Перамогі выбіраюць лепшых у міжнародным спаборніцтве "Наймацнейшы пажарны-ратавальнік".
Дасць старт святочным мерапрыемствам урачыстая цырымонія ўскладання кветак да абеліска "Мінск - горад-герой" у знак памяці аб героях-пераможцах і падзякі за мір.
У Цэнтральным дзіцячым парку імя. М. Горкага пройдзе "Фестываль прафесій". Каля 90 устаноў адукацыі, арганізацый і прадпрыемстваў пазнаёмяць школьнікаў і абітурыентаў са сваімі магчымасцямі.
Узнаўляць яркія старонкі з летапісу сталіцы будзе фестываль рэканструкцыі "Мінск старажытны". Рыцарскія баталіі разгорнуцца на зялёнай зоне ўздоўж праспекта Пераможцаў.
Эпіцэнтрам прыцягнення традыцыйна стане пляцоўка каля Палаца спорту. На сцэне разгорнецца тэатралізаваная праграма "Мінск маёй душы". Выступяць народныя артысты і творчыя калектывы. Хедлайнерам стане расійскі выканавец Akmal'.
Дзень горада пройдзе і ў моладзевым рытме. У парку 50-годдзя Вялікага Кастрычніка разгорнецца маштабны фестываль субкультур.
Добрая традыцыя Дня горада - ушаноўваць уладальнікаў ганаровага звання "Мінчанін года". На сцэну плошчы Свабоды каля гарадской ратушы паднімуцца прадстаўнікі розных прафесій, якія ўнеслі вялікі ўклад у развіццё сталіцы.
Сёння кожны знойдзе лакацыю па душы. У кожнага раёна свая канцэпцыя - ад спартыўных кластараў да ўтульных арт-лакацый. Атмасфера свята ахопіць увесь Мінск: абяцаюць танцавальныя батлы пад адкрытым небам, імправізаваныя творчыя лабараторыі, дзіцячыя гульнявыя і стыльныя прасторы гастрамолаў.
А самым яркім акордам Дня горада стане святочны феерверк. Убачыць яго можна будзе ў 23:00 каля Палаца спорту. Фантаны музычнага і колеравага шоу ў гонар дня нараджэння сталіцы запусцяць са сквера "Старасцінская слабада".