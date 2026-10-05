Мінск прыме маштабны Контртэрарыстычны форум
Пад знакам бяспекі на Еўразійскім кантыненце. Маштабны Контртэрарыстычны форум Мінск прыме 7-8 кастрычніка. Сярод удзельнікаў прадстаўнікі больш як 30 краін, дэлегаты ад 127 кампетэнтных органаў краін-удзельніц, назіральнікаў і партнёраў па дыялогу ШАС, СНД і міжнародных арганізацый.
У праграме, акрамя канферэнцый, сумесныя антытэрарыстычныя вучэнні "Еўразія-Антытэрор - 2026".
Выклікі ў сферы бяспекі нарастаюць. Інфармацыйны, дыпламатычны, фінансава-эканамічны і іншы санкцыйны націск - гэта рэаліі сённяшняга дня. У арсенале "моцных свету" ўжо не толькі тэхналогіі каляровых рэвалюцый і гібрыднага ўздзеяння. Зараз дэманстратыўна вярнулася прамая масіраваная ваенная агрэсія. Менавіта таму Контртэрарыстычны форум, які прыме Мінск, сёння так актуальны.
У першы дзень вялікі аналітычны блок, галоўныя тэмы абмеркавання: уплыў геапалітычнай сітуацыі ў розных пунктах планеты на ўзнікненне новых экстрэмісцкіх рызык, абмен практыкамі рэагавання на пагрозы бяспекі, абмеркаванне партнёрскіх адносін на сусветнай арэне, як палепшыць юрыдычную і практычную базы ўзаемадзеяння.
Асобныя тэматычныя блокі будуць прысвечаны пытанням падрыхтоўкі кадраў і навуковых распрацовак у сферы бяспекі. Эксперты таксама дэталёва разбяруць метады спынення спансіравання тэрарыстаў і спосабы абароны інфармацыйнай прасторы. У другі дзень форуму адбудзецца сілавая фаза заключных этапаў антытэрарыстычных вучэнняў СНД і ШАС "Еўразія-Антытэрор - 2026".
Практычная фаза вучэнняў "Еўразія-Антытэрор - 2026"
Форум асвятляе вялікая колькасць журналістаў з краін СНД, задзейнічаны і вялізны тэхнічны патэнцыял Белтэлерадыёкампаніі.