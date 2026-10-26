Стартаваў першы тур музычнага радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі"
Юбілейны, 15-ы сезон радыёконкурсу "Маладыя таленты Беларусі" афіцыйна стартаваў. У Доме радыё пачаўся першы этап адбору. За пуцёўку ў фінал змагаюцца вакалісты і музыканты ад 10 да 25 гадоў.
Арганізатары падвялі вынікі: у 2026 годзе атрыманы абсалютны рэкорд - больш за 600 заявак з усёй краіны. Эксперты паглыблены ў дыстанцыйныя праслухоўванні. Яны адгледжваюць сотні дасланых відэазапісаў, каб убачыць вакальны і музычны патэнцыял удзельнікаў нават праз экран манітора.
Канкурэнцыя вялізная, бо на коне пуцёўка ў другі тур і запаветны шанц выступіць у Вялікай студыі Дома радыё, але ўжо ўжывую. Імёны тых, хто пераадолее гэты анлайн-бар'ер, судзейская калегія назаве пасля 9 лістапада.