Тысячы людзей у Дзень Незалежнасці сабраў вячэрні гала-канцэрт "Сімфонія стварэння" ў Мінску
Аўтар:Рэдакцыя news.by
"Сімфонія стварэння" стала лейтматывам Дня Незалежнасці. Яна канцэртам прагучала ля стэлы "Мінск - горад-герой" і паказала шлях станаўлення Беларусі, яе культурны код - праз вуркатанне матораў БЕЛАЗа, гуд турбін, спеў званоў і шум Белавежскай пушчы.
Кульмінацыйным акордам стаў наш галоўны сімвал суверэнітэту: беларусы традыцыйна праспявалі гімн разам.
Гэтай прыгожай традыцыі споўнілася ўжо 19 гадоў. У 2007-м тут аб'ядналіся 620 тыс. чалавек. І вось зноў уся краіна згуртавалася, каб выканаць галоўны маніфест Беларусі (гл. відэа).