У Доме ўрада прайшло пасяджэнне аргкамітэта па падрыхтоўцы і правядзенні УНС
Першыя вынікі рэалізацыі пяцігадовай праграмы сацэканамразвіцця будуць разгледжаны на пасяджэнні УНС. У Доме ўрада пад кіраўніцтвам прэм'ер-міністра прайшло пасяджэнне арганізацыйнага камітэта па падрыхтоўцы і правядзенні Усебеларускага народнага сходу. Аляксандр Турчин адзначыў, што ў юбілейны год УНС павінен прайсці на самым высокім арганізацыйным узроўні.
22 верасня ва ўрадзе абмеркавалі падрыхтоўку да УНС. Яна ўжо стартавала. Наогул гэты год асаблівы, юбілейны - Усебеларускаму народнаму сходу спаўняецца 30 гадоў. Пункт адліку - кастрычнік 1996-га. У канстытуцыйным статусе сход праходзіць з 2024-га штогод. Тады былі зацверджаны Канцэпцыя нацыянальнай бяспекі і Ваенная дактрына. Праз год сход прыняў і Праграму сацыяльна-эканамічнага развіцця на пяцігодку.
Круглай даце анансавалі юбілейны медаль, будуць узнагароджваць дэлегатаў Усебеларускага народнага сходу, тых, хто зрабіў значны ўнёсак у развіццё народаўладдзя ў нашай краіне.