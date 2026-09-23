У Савеце Рэспублікі 23 верасня прайшла пазачарговая сесія палаты парламента
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Новы заканадаўчы этап развіцця беларускіх адносін з Расіяй і Ганай: у Савеце Рэспублікі прайшла пазачарговая сесія палаты парламента. У рамках правядзення пасяджэння былі ратыфікаваны 2 ключавыя дамовы: пагадненне Расіі і Беларусі аб некаторых пытаннях выканаўчай вытворчасці, а таксама партнёрскае пагадненне Беларусі і Ганы.
Пагадненне па выканаўчай вытворчасці дазволіць канчаткова на заканадаўчым узроўні ўрэгуляваць пытанне спагнання грашовых сродкаў па выканаўчых дакументах органамі юстыцыі Беларусі і Расіі.