Вынікі і прыярытэты: генеральны пракурор выступіў з традыцыйным дакладам перад парламентарыямі
У Беларусі за 8 месяцаў гэтага года ўзровень злачыннасці знізіўся на 8 %. Лічбы 7 кастрычніка на сумесным пасяджэннем Палаты прадстаўнікоў і Савета Рэспублікі назваў Генеральны пракурор Дзмітрый Гара. Гэта традыцыйная штогадовая справаздача ведамства перад Нацыянальным сходам. Дзеля нагляду за выкананнем заканадаўства праведзена больш за 13 тысяч праверак.
Сумеснае пасяджэнне абедзвюх палат парламента Беларусі
Такая штогадовая справаздача ў Авальнай зале традыцыйная, норма замацавана ў Асноўным законе краіны. Гэта адзін з найважнейшых інструментаў дыялогу галін улады, зваротная сувязь з насельніцтвам дазваляе адчуваць пульс рэгіёнаў.
Сёлета падчас такога дыялогу ў цэнтры ўвагі ўжо была сацыяльная сфера: гаварылі аб развіцці адукацыі і медыцыны, узнімалі пытанні фінансавай граматнасці і аб тым, як абараніць зберажэнні ад інтэрнэту-ашуканцаў падчас даклада Нацыянальнага банка. Аб тым, як працуе ведамства, парламентарыям распавёў раней старшыня КДК. 7 кастрычніка ў Авальнай зале справаздачу трымаў генеральны пракурор (гл. відэа).