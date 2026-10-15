Жывы летапіс краіны: да юбілею УНС у Беларусі прэзентавалі народны праект

Як прымаліся рашэнні, якія вызначылі курс развіцця краіны, хто за гэтым стаіць? Самае шырокае прадстаўніцтва беларусаў - рабочыя, аграрыі, урачы, кіраўнікі - тыя, хто ў розныя гады станавіўся дэлегатам Усебеларускага народнага сходу. Людзі - гэта і ёсць гісторыя, а азнаёміцца з жывым летапісам зараз можна на палях інтэрнэту. "УНС у асобах" - праект, які прымеркаваны да 30-годдзя Усебеларускага народнага сходу.

Ужо 19 і 20 кастрычніка Беларусь сустракае гадавіну гістарычнай і лёсавызначальнай падзеі - першы Усебеларускі народны сход, які адбыўся ў 1996 годзе. Напярэдадні гэтага мерапрыемства запускаюць у краіне вялікі праект, ён называецца "ВНС у асобах". Гэта як раз пра тых людзей, якія прымалі рашэнне, важнае для нашай краіны. Сабрана ўжо больш за 150 гісторый. Над гэтым працавалі журналісты раённых рэдакцый. Таксама прыкладзены фатаграфіі і відэаматэрыялы, якія дазваляюць адлюстроўваць шырыню і маштаб асобы (гл. відэа).