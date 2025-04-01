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2 апреля в 10:00 будет опубликована афиша "Славянского базара в Витебске"
Через искусство к миру и взаимопониманию Беларусь поведет всю планету с 10 по 13 июля. Это даты проведения "Славянского базара в Витебске". Распоряжение о проведении фестиваля искусств подписал Президент.
И снова открыл границы для жителей 71 страны мира - установил безвизовый порядок въезда, где пропуск - лишь билет на любое из главных событий "Базара", чтобы каждый мог лично прочувствовать гостеприимство славян.
Колыбель истинных ценностей - бренд Беларуси. К "Славянскому базару" традиционно приковано пристальное внимание.
Пока официальный сайт форума искусств пестрит баннерами "состоялось", но уже 2 апреля в 10 утра будет долгожданное обновление. Опубликуют и афишу, и стоимость билетов на мероприятия, которые пройдут на двух главных площадках - в концертном зале "Витебск" и Летнем амфитеатре. Корреспондент "Первого информационного" узнала: первым концертом на сцене, где "Базар" и зародился, станет традиционная рок-увертюра.
Первый аккорд - нестареющая классика, как и сам "Славянский базар". И его уже не "смыть" витебским дождям из национальной афиши. Хотя коммерсанты из 90-х пытались фестиваль "разбазарить" - свозить в Одессу, Саратов. Но вступился Александр Лукашенко.
"Славянский базар", который родился, очень правильно родился в советские времена, родился на витебской земле. Это самый подходящий город для единения людей славянских. Для меня... это что-то мое, частичка меня не только как Президента Беларуси. Я обязан как глава государства его поддерживать.
Один лишь билет на "Славянский базар" даст право жителям 71 страны мира посетить Беларусь. Распоряжение Президента снова предусматривает безвиз, который будет действовать с 4 по 20 июля.
Список стран-участниц пополняется каждую неделю. Идут национальные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы. Целые батлы развернулись в Италии, Армении, Узбекистане, Кыргызстане. Эти страны уже определились с представителями. Как и Россия. Наш столичный десант - Амалия Сухан и Валерия Бернатович - распеваются каждый день.
Вот чего никогда не было, так это предварительной записи на билеты. С февраля фанаты просят "взять на карандаш" бронь через социальные сети и электронную почту.
Это еще фанаты не знали, что на "Базаре" отметим юбилеи народных артистов! Но создаст ли Лариса Долина "погоду в доме" своим личным присутствием? И замотивирует ли "поверить в мечту" сам Юрий Антонов? Пока организаторы держат в тайне.
Я открывала "Славянский базар". Фестиваль с самого начала взял такой очень интересный старт. И был очень праздничным всегда, и он таким остается.
Музыка композиторов-юбиляров Кима Брейтбурга и Максима Дунаевского тоже прозвучит лейтмотивом. Главная же тема - священная: 80-летие Победы. Ее воспоем.