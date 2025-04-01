2 апреля в 10:00 будет опубликована афиша "Славянского базара в Витебске"

Через искусство к миру и взаимопониманию Беларусь поведет всю планету с 10 по 13 июля. Это даты проведения "Славянского базара в Витебске". Распоряжение о проведении фестиваля искусств подписал Президент.

И снова открыл границы для жителей 71 страны мира - установил безвизовый порядок въезда, где пропуск - лишь билет на любое из главных событий "Базара", чтобы каждый мог лично прочувствовать гостеприимство славян.

Колыбель истинных ценностей - бренд Беларуси. К "Славянскому базару" традиционно приковано пристальное внимание.

Пока официальный сайт форума искусств пестрит баннерами "состоялось", но уже 2 апреля в 10 утра будет долгожданное обновление. Опубликуют и афишу, и стоимость билетов на мероприятия, которые пройдут на двух главных площадках - в концертном зале "Витебск" и Летнем амфитеатре. Корреспондент "Первого информационного" узнала: первым концертом на сцене, где "Базар" и зародился, станет традиционная рок-увертюра.

Первый аккорд - нестареющая классика, как и сам "Славянский базар". И его уже не "смыть" витебским дождям из национальной афиши. Хотя коммерсанты из 90-х пытались фестиваль "разбазарить" - свозить в Одессу, Саратов. Но вступился Александр Лукашенко.

"Славянский базар", который родился, очень правильно родился в советские времена, родился на витебской земле. Это самый подходящий город для единения людей славянских. Для меня... это что-то мое, частичка меня не только как Президента Беларуси. Я обязан как глава государства его поддерживать. Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Один лишь билет на "Славянский базар" даст право жителям 71 страны мира посетить Беларусь. Распоряжение Президента снова предусматривает безвиз, который будет действовать с 4 по 20 июля.

Список стран-участниц пополняется каждую неделю. Идут национальные отборы на детский и взрослый вокальные конкурсы. Целые батлы развернулись в Италии, Армении, Узбекистане, Кыргызстане. Эти страны уже определились с представителями. Как и Россия. Наш столичный десант - Амалия Сухан и Валерия Бернатович - распеваются каждый день.

Вот чего никогда не было, так это предварительной записи на билеты. С февраля фанаты просят "взять на карандаш" бронь через социальные сети и электронную почту.

Это еще фанаты не знали, что на "Базаре" отметим юбилеи народных артистов! Но создаст ли Лариса Долина "погоду в доме" своим личным присутствием? И замотивирует ли "поверить в мечту" сам Юрий Антонов? Пока организаторы держат в тайне.

Я открывала "Славянский базар". Фестиваль с самого начала взял такой очень интересный старт. И был очень праздничным всегда, и он таким остается. Лариса Долина, народная артистка России