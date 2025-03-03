Вызов принят! Белорусские школьники продолжают проходить испытания на силу, выносливость и ловкость. За два сезона в Республиканском военно-патриотическом турнире "Вызов" приняли участие 140 школьников со всей страны. Ребята постигали азы армейской жизни, управляли дронами, участвовали в военизированных эстафетах и спортивных состязаниях.

В этот раз на боевой передовой со школьниками "Белая молния" - олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко.

Место встречи неизменно - это полигон "Белая лужа" в Борисовском районе. Именно здесь в рамках отборочного этапа проходят испытания школьники из Минской области. Самая зрелищная часть - обкатка танками. Не каждый взрослый смог бы выдержать такое испытание, а эти ребята смогли.

"Патриоты Беларуси" вновь бросили вызов тем, кому армейский уклад жизни не в новинку. Школьники из Борисова и Смолевичей на "ты" с боевым ремеслом - учатся в военно-патриотических классах.

За успехами белорусских школьников, которым никакие вызовы современности не страшны, наблюдала олимпийская чемпионка Юлия Нестеренко. Всемирно известная "Белая молния" готова с ребятами и в огонь, в окопы.

Полученные знания участники турнира отрабатывают на практике. Еще одна проверка на прочность и выносливость - полоса препятствий. Задача - прикрыть товарища, добежать до цели и остаться в живых.