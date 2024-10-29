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Белорусы отмечают День Октябрьской революции
Значимая дата в летописи многих народов, которая определила ход мировой истории. Белорусы отмечают 7 Ноября. С Днем Октябрьской революции белорусов поздравил Президент.
"События осени 1917 года заставили мир услышать голос народа, смело и открыто заявившего о своей многовековой мечте. Объявление о создании Социалистической Советской Республики Белоруссии стало поистине торжеством исторической справедливости. Неиссякаемая любовь к Родине, трудолюбие и единство помогли нашим предкам пройти все испытания и отстоять право свободно жить на родной земле. Выбрав в 21-м веке самостоятельный путь, мы сохраняем непреходящие ориентиры советской эпохи: от идеалов социального равенства и гуманизма до ценностей мира и дружбы народов. Оберегая достигнутое предшественниками, вдохновляясь их подвигами, уверенно пишем новую страницу в тысячелетней летописи белорусского народа", - говорится в поздравлении.
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