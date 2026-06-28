В США пересмотрели отношения с Израилем, перейдя к политике "Америка прежде всего"

Беспрецедентное охлаждение в отношениях США и Израиля. По данным издания Politico, Вашингтон больше не считает Тель-Авив своим "особым союзником". Поводом для жестких дискуссий стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у Израиля почти не осталось друзей в мире, поэтому ему следует серьезно думать, прежде чем атаковать союзников.