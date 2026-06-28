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В США пересмотрели отношения с Израилем, перейдя к политике "Америка прежде всего"
Автор:Редакция news.by
Беспрецедентное охлаждение в отношениях США и Израиля. По данным издания Politico, Вашингтон больше не считает Тель-Авив своим "особым союзником". Поводом для жестких дискуссий стали заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса о том, что у Израиля почти не осталось друзей в мире, поэтому ему следует серьезно думать, прежде чем атаковать союзников.
Американские чиновники подтверждают: это не личная позиция Вэнса, а трансляция мнения Дональда Трампа, который все чаще выражает недовольство политикой Нетаньяху. В кулуарах Белого дома констатируют: курс "Америка прежде всего" больше не предусматривает исключений для Израиля.