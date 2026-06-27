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К 35-летию "Славянского базара в Витебске" открылась выставка на ВДНХ
К 35-летию легендарного музыкального фестиваля в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве представлены костюмы звезд, "васильки" и знаменитая мелодия за аплодисменты.
Выставочный проект приурочен к 35-летию легендарного музыкального фестиваля. Посетители могут увидеть знаменитый концертный костюм Владимира Мулявина. Именно в нем он исполнил свою пронзительную "Молитву" на сцене Летнего амфитеатра в 1994 году.
Кроме того, каждый, кто придет на выставку, может стать участником необыкновенной инсталляции. За громкие аплодисменты прозвучат знаменитые позывные витебского форума искусств.
Мария Козлова, директор Музея Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":
"Ожидаем гостей из России, их всегда очень много. Им нравится Витебск, его гостеприимная атмосфера и все мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля. Программа очень обширная. Если вы приедете и у вас не будет возможности посетить концертные площадки, вы можете просто прогуляться по городу. У нас проходит фест "На семи ветрах", где можно полюбоваться на уличных артистов и послушать выступления кавер-бэндов. Любители театра могут посетить театральные встречи, кукольные спектакли или нашу филармонию. И, конечно, самую главную концертную площадку - Летний амфитеатр, чтобы услышать всех полюбившихся артистов".
На ВДНХ представлены макеты двух главных площадок "Славянского базара". Это Летний амфитеатр и концертный зал "Витебск".
Также среди экспонатов - уникальная фестивальная валюта "васильки", различные призы и сувениры, буклеты, аккредитационные бейджи и многое другое, что имеет самое непосредственное отношение к истории любимого во многих странах фестиваля.