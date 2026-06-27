К 35-летию "Славянского базара в Витебске" открылась выставка на ВДНХ

"Ожидаем гостей из России, их всегда очень много. Им нравится Витебск, его гостеприимная атмосфера и все мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля. Программа очень обширная. Если вы приедете и у вас не будет возможности посетить концертные площадки, вы можете просто прогуляться по городу. У нас проходит фест "На семи ветрах", где можно полюбоваться на уличных артистов и послушать выступления кавер-бэндов. Любители театра могут посетить театральные встречи, кукольные спектакли или нашу филармонию. И, конечно, самую главную концертную площадку - Летний амфитеатр, чтобы услышать всех полюбившихся артистов".