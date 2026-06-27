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К 35-летию "Славянского базара в Витебске" открылась выставка на ВДНХ

К 35-летию легендарного музыкального фестиваля в белорусском павильоне на ВДНХ в Москве представлены костюмы звезд, "васильки" и знаменитая мелодия за аплодисменты.

Выставочный проект приурочен к 35-летию легендарного музыкального фестиваля. Посетители могут увидеть знаменитый концертный костюм Владимира Мулявина. Именно в нем он исполнил свою пронзительную "Молитву" на сцене Летнего амфитеатра в 1994 году.

Кроме того, каждый, кто придет на выставку, может стать участником необыкновенной инсталляции. За громкие аплодисменты прозвучат знаменитые позывные витебского форума искусств.

директор Музея Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

Мария Козлова, директор Музея Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске":

"Ожидаем гостей из России, их всегда очень много. Им нравится Витебск, его гостеприимная атмосфера и все мероприятия, которые проходят в рамках фестиваля. Программа очень обширная. Если вы приедете и у вас не будет возможности посетить концертные площадки, вы можете просто прогуляться по городу. У нас проходит фест "На семи ветрах", где можно полюбоваться на уличных артистов и послушать выступления кавер-бэндов. Любители театра могут посетить театральные встречи, кукольные спектакли или нашу филармонию. И, конечно, самую главную концертную площадку - Летний амфитеатр, чтобы услышать всех полюбившихся артистов".

На ВДНХ представлены макеты двух главных площадок "Славянского базара". Это Летний амфитеатр и концертный зал "Витебск".

Также среди экспонатов - уникальная фестивальная валюта "васильки", различные призы и сувениры, буклеты, аккредитационные бейджи и многое другое, что имеет самое непосредственное отношение к истории любимого во многих странах фестиваля.

Разделы:

ОбществоКультура

Теги:

Славянский базар в ВитебскевыставкаВДНХ