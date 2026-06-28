Вместо помощи - новые налоги: жители Молдовы вышли на протесты

У здания молдавского парламента в Кишиневе проходит протест против злоупотреблений властей в отношении бюджетно-фискальной политики.

Среди требований митингующих - приостановка повышения НДС на товары первой необходимости. Демонстрацию поддержали оппозиционные партии. Депутат фракции "Альтернатива" отметил: Кишинев беспрецедентно повышает налоги, поскольку в следующем году ему нужно выплатить 7 млрд леев только по процентам государственного долга.

Депутат "Нашей партии" констатировала: постоянные подорожания в стране и рост давления на предпринимателей влекут за собой тяжелые последствия для каждой семьи в Молдове. "Вместо того чтобы поддерживать людей, которые работают и создают рабочие места, нынешняя власть обременяет их новыми налоговыми нагрузками", - подытоживают в политобъединении.