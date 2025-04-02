Боровик: Союзное государство - гарантия высоких социальных стандартов

"Союзное государство стало уникальным примером интеграции, а жители двух стран пользуются равными правами и теми преимуществами, которые предоставляет этот крепкий союз". Таким мнением с нашим телеканалом поделился политолог Вадим Боровик. По его словам, Россия и Беларусь достигли высокого уровня сотрудничества во всех сферах.

Наш праздник, День единения народов Беларуси и России, действительно отзывается в сердце у каждого гражданина Республики Беларусь и Российской Федерации, ведь вместе мы достигли больших успехов в экономике, проводим согласованную внешнюю политику, гарантируем и обеспечиваем обороноспособность Союзного государства, безопасность на нашей территории, а также гарантируем высокие социальные стандарты для граждан Беларуси и Российской Федерации. Сегодня гражданин Беларуси, приезжающий в Россию, либо россиянин, приезжающий в Беларусь, не чувствует того, что они пересекли границу. Мы можем получать образование, работать, в случае необходимости пользоваться медицинскими услугами. Это те реальные преимущества, которые получили граждане наших государств благодаря союзу. И сегодня принцип 2 суверенных государств - единое отечество - показал свою эффективность.