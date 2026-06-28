Контракты заключены на 1,7 млрд белорусских рублей: каковы итоги Форума регионов - 2026

25-26 июня 2026 года Минск и Минская область приняли XIII Форум регионов Беларуси и России. Он еще на самом старте впечатлил размахом. Работали десятки тематических секций - от промышленной кооперации до социальной политики, от образования и до здравоохранения.

Помимо этого, состоялось вручение уникального знака "Товар Союзного государства". Он позволяет обладателю получить преимущества на входе на общий рынок.

Эти два дня были насыщенными и на вкусы, и на суммы - заключенные контракты составили 1,7 млрд белорусских рублей. Таков главный итог этого Форума регионов. А когда имеется и статус "Товар Союзного государства", то можно получить субсидии и преимущество при госзакупках. Итак, первые совместные товары - новый низкопольный электробус-"гармошка" производства МАЗ с запасом хода не менее 240 км без промежуточной подзарядки.

Электробус-"гармошка" производства МАЗ с запасом хода не менее 240 км news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b72ec3-df62-496d-9e34-d32a41412bc0/conversions/ef38d884-d9c0-41fa-8f01-be6d253994f5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b72ec3-df62-496d-9e34-d32a41412bc0/conversions/ef38d884-d9c0-41fa-8f01-be6d253994f5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b72ec3-df62-496d-9e34-d32a41412bc0/conversions/ef38d884-d9c0-41fa-8f01-be6d253994f5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a3b72ec3-df62-496d-9e34-d32a41412bc0/conversions/ef38d884-d9c0-41fa-8f01-be6d253994f5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Туда же флагманский 136-тонный БЕЛАЗ с долей мирового рынка до 70 %. Минск и Москва вложились не менее 50 %. Это главные условия. Выйти на рынок Союзного государства - непростая задача, ведь конкуренция огромная. Чтобы предлагать свои технологии, нужно делать лучше, качественнее, современнее.

Первый день форума регионов был как раз об этом. На десяти тематических секциях обсуждали, что нужно рынку, где усилить, где расширить сотрудничество по направлениям.

"На эти встречи были возложены самые большие надежды, потому что целевая аудитория тут самая что ни на есть наша. Очень высокая и потребность в промышленном оборудовании, которым мы непосредственно занимаемся", - рассказал директор предприятия по производству электрического оборудования (Башкортостан) Марат Закиров.

итоги Форума регионов Беларуси и России - 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bfd7b3c-06b9-4d8b-8857-b634476da56f/conversions/a8a8cf00-a19f-40b3-84f0-0c5ed02c79f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bfd7b3c-06b9-4d8b-8857-b634476da56f/conversions/a8a8cf00-a19f-40b3-84f0-0c5ed02c79f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bfd7b3c-06b9-4d8b-8857-b634476da56f/conversions/a8a8cf00-a19f-40b3-84f0-0c5ed02c79f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5bfd7b3c-06b9-4d8b-8857-b634476da56f/conversions/a8a8cf00-a19f-40b3-84f0-0c5ed02c79f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ляховичский консервный завод подписал контракт с Республикой Бурятии на поставку белорусской продукции, до этого предприятие не работало по этому географическому направлению.

В нынешних реалиях нет места конкуренции, нужно работать сообща, ведь это становится эффективнее во всех планах. Как пример, металл, произведенный в Жлобине, используется в российской промышленности, а нефтехимическая и сельскохозяйственная продукция становится частью общих технологических цепочек.

Виталий Шелег, гендиректор ОАО "Гомсельмаш":

"Компания "Брянсксельмаш" занимается сборкой и локализацией машины, которую в 2025 году Президент Беларуси отметил Знаком качества. Машина локализована уже более чем на 70 % в Российской Федерации".

итоги Форума регионов Беларуси и России - 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85432ac2-93a4-461e-90bc-565720c170ba/conversions/87efabc0-9571-4de7-996f-94cef724f6ea-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85432ac2-93a4-461e-90bc-565720c170ba/conversions/87efabc0-9571-4de7-996f-94cef724f6ea-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85432ac2-93a4-461e-90bc-565720c170ba/conversions/87efabc0-9571-4de7-996f-94cef724f6ea-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/85432ac2-93a4-461e-90bc-565720c170ba/conversions/87efabc0-9571-4de7-996f-94cef724f6ea-xl-___webp_1920.webp 1920w

К слову, Свердловская область сотрудничает со всеми регионами Республики Беларусь. Там работают БЕЛАЗЫ на горнодобывающих площадках. А на торговых площадях представлено огромное количество товаров из Республики Беларусь.

К тому же немаловажно обеспечить полный цикл производства - от проектирования до обслуживания. Тем самым это позволяет замыкать внутри страны все ключевые компетенции, защищая стратегические отрасли от внешнего санкционного давления.

Денис Коржицкий, председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси:

"ОАО "Минский завод гражданской авиации № 407" в настоящее время трансформирует свою деятельность. До сих пор это было техническое обслуживание, покраска авиасудов для ведущих производителей Российской Федерации. Мы также стремимся организовать серийное производство комплектующих".

Денис Коржицкий news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb41f95-2018-446d-a466-4683228d50ae/conversions/17277ce3-a40d-4121-abe2-273c3122a460-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb41f95-2018-446d-a466-4683228d50ae/conversions/17277ce3-a40d-4121-abe2-273c3122a460-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb41f95-2018-446d-a466-4683228d50ae/conversions/17277ce3-a40d-4121-abe2-273c3122a460-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/abb41f95-2018-446d-a466-4683228d50ae/conversions/17277ce3-a40d-4121-abe2-273c3122a460-xl-___webp_1920.webp 1920w Денис Коржицкий

Тесное сотрудничество регионов привело к рекордным 62 млрд долларов только за 2025 год. В 2026-м обещают еще больше, ведь за первые месяцы заработано уже более 20 %.

"У нас подписаны на протяжении 13 лет на этой площадке тысячи серьезных контрактов и соглашений. Что касается экономической составляющей, то это порядка 20 млрд белорусских рублей. Но я отмечу и то, что Беларусь и Россия дружат. Это братские, дружественные страны, которые соединены историей", - подчеркнула председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова.

Председатель Совета Федерации Федерального собрания России Валентина Матвиенко также добавила, что судьба братских народов в период гибридной агрессии, провокаций, осуществляемых в сторону Беларуси и РФ, как никогда будут определяться стойкостью во всех направлениях.

наталья кочанова и валентина матвиенко на форуме регионов Беларуси и России 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4560d215-927e-4a3d-a657-59e8c8e0e21c/conversions/e1994da5-4755-46eb-ab9c-65b59a73e446-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4560d215-927e-4a3d-a657-59e8c8e0e21c/conversions/e1994da5-4755-46eb-ab9c-65b59a73e446-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4560d215-927e-4a3d-a657-59e8c8e0e21c/conversions/e1994da5-4755-46eb-ab9c-65b59a73e446-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4560d215-927e-4a3d-a657-59e8c8e0e21c/conversions/e1994da5-4755-46eb-ab9c-65b59a73e446-xl-___webp_1920.webp 1920w

Да, время сейчас непростое, но президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин убеждены, что отношения двух государств не пошатнет никакая внешняя сила.

Александр Лукашенко:

"Именно регионы формируют материальную основу, которая делает Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. В условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикции недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста".

Александр Лукашенко в видеообращении к участникам XIII Форума регионов Беларуси и России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdb98ef7-e9bb-450b-a564-dba9c1f2e1eb/conversions/0d2e8413-8924-4fdc-8db8-a69b99543840-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdb98ef7-e9bb-450b-a564-dba9c1f2e1eb/conversions/0d2e8413-8924-4fdc-8db8-a69b99543840-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdb98ef7-e9bb-450b-a564-dba9c1f2e1eb/conversions/0d2e8413-8924-4fdc-8db8-a69b99543840-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/cdb98ef7-e9bb-450b-a564-dba9c1f2e1eb/conversions/0d2e8413-8924-4fdc-8db8-a69b99543840-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент России согласился, что межрегиональные связи являются прочным фундаментом партнерства. Это на их плечах лежат все важные союзные проекты, 26 совместных программ. Владимир Путин в своем обращении сказал немало о конкретных шагах.

"В Московской области с участием белорусских партнеров производится современное горнодобывающее оборудование, в Новосибирской области - комплектующие для станкостроения. В Татарстане организована сборка техники Минского тракторного завода. Налажена производственная кооперация белорусских заводов с гражданской авиацией с межрегиональным кластером в Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областях, который занимается выпуском лайнеров МС-21 и Sukhoi Superjet 100", - перечислил российский лидер.

итоги форума регионов Беларуси и россии 2026 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d51c9d-1031-4e64-b687-0560a88b9ffd/conversions/6885ac7a-80b0-4cbd-85f3-080e35a52f43-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d51c9d-1031-4e64-b687-0560a88b9ffd/conversions/6885ac7a-80b0-4cbd-85f3-080e35a52f43-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d51c9d-1031-4e64-b687-0560a88b9ffd/conversions/6885ac7a-80b0-4cbd-85f3-080e35a52f43-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/10d51c9d-1031-4e64-b687-0560a88b9ffd/conversions/6885ac7a-80b0-4cbd-85f3-080e35a52f43-xl-___webp_1920.webp 1920w

Десятки соглашений, дорожных карт и двусторонних встреч без посредников. За те два дня не было тех, кто остался вне подписания. Форум регионов - всегда игра вдолгую. Результаты люди непосредственно прочувствуют на себе, ведь каждый контракт или соглашение подписаны для улучшения жизни белорусов и россиян.