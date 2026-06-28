Чеботарь: Взаимные инвестиции Беларуси и РФ составляют более 10 млрд долларов

Россия была и остается главным партнером и рынком, куда Беларусь поставляет товары. В 2025 году белорусские предприятия отмечали наличие отложенного спроса на российском рынке из-за высоких процентных ставок на кредиты.

Как ситуация складывается сегодня, имеется ли рост на российском рынке, рассказал в интервью министр экономики Беларуси Юрий Чеботарь.

25-26 июня 2026 года в Минске и Минской области состоялся XIII Форум регионов Беларуси и России. И уже сейчас видна результативность таких мероприятий. "Через призму работы Министерства экономики, устойчивость торгово-экономических отношений с любой страной формируется только с формированием инвестиционной повестки. Как только есть совместные предприятия и инвестиционное сотрудничество, такие связи точно не разбить никакими санкционными режимами и другими методами", - обратил внимание министр.

Юрий Чеботарь news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df015cc5-664f-4ed9-9582-9dfa748c11ab/conversions/3c534fb2-5dfa-433f-b8f1-8e021defe185-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df015cc5-664f-4ed9-9582-9dfa748c11ab/conversions/3c534fb2-5dfa-433f-b8f1-8e021defe185-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df015cc5-664f-4ed9-9582-9dfa748c11ab/conversions/3c534fb2-5dfa-433f-b8f1-8e021defe185-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/df015cc5-664f-4ed9-9582-9dfa748c11ab/conversions/3c534fb2-5dfa-433f-b8f1-8e021defe185-xl-___webp_1920.webp 1920w Юрий Чеботарь

Он отметил, что взаимные инвестиции Беларуси и России составляют уже более 10 млрд долларов. Невзирая на величину Беларуси, страна вкладывает на паритетной основе 5 млрд долларов ежегодно. Сегодня, к слову, в Республике Беларусь насчитывается более 2 тыс. организаций с российским капиталом. "А это и есть устойчивость, потому что они не просто торгуют, а создают производственные и технологические цепочки", - подчеркнул собеседник.

Юрий Чеботарь также рассказал, что с российским капиталом реализовывалось большое количество проектов в рамках инициативы "Один район - один проект".