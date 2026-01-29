1,7 млрд инвестиций и удвоение прибыли - 2025 год подтвердил эффективность проекта "Великий камень"

Фото: sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8503362-5c59-403b-a3dd-0859cab9b2a4/conversions/91a906f2-68a7-4e7f-a62d-deab861f6404-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8503362-5c59-403b-a3dd-0859cab9b2a4/conversions/91a906f2-68a7-4e7f-a62d-deab861f6404-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8503362-5c59-403b-a3dd-0859cab9b2a4/conversions/91a906f2-68a7-4e7f-a62d-deab861f6404-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d8503362-5c59-403b-a3dd-0859cab9b2a4/conversions/91a906f2-68a7-4e7f-a62d-deab861f6404-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: sb.by

Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень" успешно завершил 2025 год, выполнив заявленные планы. Об этом рассказал в "Актуальном интервью" первый заместитель генерального директора компании по развитию парка Кирилл Коротеев, подчеркнув высокую эффективность проекта и привлекательность для инвесторов.

"На сегодня у нас 171 резидент из 16 стран мира с портфелем инвестиций 1,7 млрд долларов. Планы, которые мы заявляли на 2025 год, выполнили", - отметил Кирилл Коротеев.

Он рассказал и о развитии территории парка. Первый этап в 850 га полностью инфраструктурно обустроен: "До 2030 года мы планируем завершить освоение в целом. Это уже значит, что в этом году, в следующем земельные участки для промышленности уже закончатся. Поэтому мы еще в прошлом году начали освоение второго этапа - 417 га земли. Сейчас идет стройка на 30 % этой территории", - пояснил первый заместитель гендиректора.

Ключевым достижением стало привлечение инвестиций: с момента создания парка было вложено более 1,1 млрд долларов в основной капитал, при этом бюджетные средства составили лишь 4 % - 45 млн долларов.

То есть, на 1 рубль вложений из бюджета приходится 24 рубля негосударственных, частных инвестиций. Это очень хороший показатель, может быть, один из лучших по миру. Поэтому есть чем гордиться. Кирилл Коротеев

Эти средства были направлены на создание современной инфраструктуры: десятки километров дорог, сотни километров инженерных сетей, 89 построенных зданий и сооружений, 20 текущих строек и 56 объектов в стадии проектирования.

Говоря о хозяйственной деятельности, Коротеев отметил, что из 171 резидентов уже работают 63 компании, показавшие значительный рост. "У нас еще работает только 63 компании, все остальные в прединвестиционной стадии. Кто-то еще к проекту приступает, кто-то схему финансирования собирает. Но вместе с тем, 63 компании уже по году показали 550 млн долларов выручки, 350 млн - экспорт. Чистая прибыль стала вдвое больше, чем в 2024 году. Это говорит о том, что предприятия уже начинают окупать свои инвестиционные расходы, а парк для бизнеса состоялся как площадка, которая позволяет зарабатывать", - заявил он.