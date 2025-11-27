27 ноября в Ростове-на-Дону открылся мультибрендовый центр белорусской техники

Мультибрендовый центр белорусской техники открывается в Ростове-на-Дону 27 ноября. С визитом в город приехал глава администрации Президента Дмитрий Крутой, который курирует белорусско-российские отношения.

Всю программу визита главы Администрации Президента Беларуси в Южный федеральный округ России объединяет одно слово - кооперация. Беларусь активно работает с этим регионом.

Некогда соперники - Гомсельмаш и Ростсельмаш - на постсоветском пространстве, теперь активно работают вместе. Ростсельмаш, производитель сельхозтехники, и белорусский Гомсельмаш ранее активно конкурировали на рынке России, а также на всем пространстве Евразийского экономического союза. Но когда поставки импортных комплектующих прекратились, то именно белорусский производитель подставил дружеское плечо российскому коллеге.

Сегодня Беларусь поставляет на это предприятие комплектующие, детали, причем не только Гомсельмаш, но и несколько десятков других белорусских предприятий. Плоды и примеры этого сотрудничества импортозамещения и кооперации 27 ноября покажут на Ростсельмаше.

Запланированы еще главой администрации и переговоры с губернатором, это будет продолжение диалога, начатого в Минске в середине ноября 2025 года. На встрече с Президентом Беларуси заявлялось, что в Ростове-на-Дону открывается белорусский мультибрендовый центр, и 27 ноября состоялось открытие этой площадки.

Символично, что капсулу под будущее строительство этого центра закладывал именно Дмитрий Крутой, тогда еще в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Беларуси в России. В составе белорусской делегации - руководители ключевых предприятий, которые работают на российском сельхозрынке: МТЗ, МАЗ и Гомсельмаш.

Безусловно, будут обсуждаться новые проекты сотрудничества. Беларусь готова увеличить поставки своей техники на российский рынок, тем более работы в полях хватает, парк сельхозмашин огромный, их нужно обновлять.