840 проектов и 54 млрд рублей инвестиций: как выросла бизнес-активность в регионах Беларуси

Фото БЕЛТА

С начала 2026 года в Беларуси наблюдается значительный рост деловой активности в регионах. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество крупных инвестиционных проектов увеличилось с чуть более 600 до 840. Объем вложенных инвестиций достиг 54 млрд рублей. О том, какие сферы лидируют, какие финансовые инструменты доступны бизнесу и как работает экосистема поддержки, рассказал первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец в "Актуальном интервью".

Сильны проекты в пищевой промышленности и создании производств комплектующих для промышленных гигантов. Однако главный сюрприз - сфера туризма. "Увеличивается количество проектов, ориентированных на туризм. Они реализуются в регионах. Суммы инвестиций там небольшие, но в целом в рамках региональной инициативы реализуется порядка 300 проектов, из них в сфере туризма - уже более 100. Вкладываются деньги в развитие инфраструктуры", - пояснил первый замминистра экономики.

Государство выстраивает систему финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Ключевые игроки - Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Банк развития.

Основные инструменты, которыми может воспользоваться бизнес:

Гарантии Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, чтобы малый и средний бизнес мог привлечь кредиты без дополнительных залогов. Грантовая поддержка через Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей. Субсидирование процентных ставок по кредитам, которые предоставляет Банк развития.

Для развития регионов разработаны специальные кредитные инициативы. Например, кредитный проект "Сильные регионы" предлагает ставку 7 % годовых, а если проект реализуется в аграрном регионе - 6,5 % сроком от 10 до 15 лет. Сумма кредита - до 30 млн рублей. "Эти проекты специально ориентированы на небольшой бизнес, чтобы он мог воспользоваться кредитной поддержкой и реализовать проект в регионе", - подчеркнул Иван Вежновец.

Для туристической отрасли действует кредитный продукт "Туристический потенциал" - ставка около 7 %. Цель - развитие туристической инфраструктуры.

Для производственной сферы разработан кредитный продукт "Технологическая самодостаточность". "Это развитие производств с точки зрения увеличения локализации, внедрения роботизированных и беспилотных систем, импортозамещения для выпуска высокотехнологичной конечной продукции", - сообщил первый замминистра экономики.