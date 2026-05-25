840 проектов и 54 млрд рублей инвестиций: как выросла бизнес-активность в регионах Беларуси
С начала 2026 года в Беларуси наблюдается значительный рост деловой активности в регионах. По сравнению с первым кварталом прошлого года количество крупных инвестиционных проектов увеличилось с чуть более 600 до 840. Объем вложенных инвестиций достиг 54 млрд рублей. О том, какие сферы лидируют, какие финансовые инструменты доступны бизнесу и как работает экосистема поддержки, рассказал первый замминистра экономики Беларуси Иван Вежновец в "Актуальном интервью".
Сильны проекты в пищевой промышленности и создании производств комплектующих для промышленных гигантов. Однако главный сюрприз - сфера туризма. "Увеличивается количество проектов, ориентированных на туризм. Они реализуются в регионах. Суммы инвестиций там небольшие, но в целом в рамках региональной инициативы реализуется порядка 300 проектов, из них в сфере туризма - уже более 100. Вкладываются деньги в развитие инфраструктуры", - пояснил первый замминистра экономики.
Государство выстраивает систему финансовой поддержки малого и среднего бизнеса. Ключевые игроки - Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей и Банк развития.
Основные инструменты, которыми может воспользоваться бизнес:
- Гарантии Белорусского фонда финансовой поддержки предпринимателей, чтобы малый и средний бизнес мог привлечь кредиты без дополнительных залогов.
- Грантовая поддержка через Белорусский фонд финансовой поддержки предпринимателей.
- Субсидирование процентных ставок по кредитам, которые предоставляет Банк развития.
Для развития регионов разработаны специальные кредитные инициативы. Например, кредитный проект "Сильные регионы" предлагает ставку 7 % годовых, а если проект реализуется в аграрном регионе - 6,5 % сроком от 10 до 15 лет. Сумма кредита - до 30 млн рублей. "Эти проекты специально ориентированы на небольшой бизнес, чтобы он мог воспользоваться кредитной поддержкой и реализовать проект в регионе", - подчеркнул Иван Вежновец.
Для туристической отрасли действует кредитный продукт "Туристический потенциал" - ставка около 7 %. Цель - развитие туристической инфраструктуры.
Для производственной сферы разработан кредитный продукт "Технологическая самодостаточность". "Это развитие производств с точки зрения увеличения локализации, внедрения роботизированных и беспилотных систем, импортозамещения для выпуска высокотехнологичной конечной продукции", - сообщил первый замминистра экономики.
Итоги первого квартала обнадеживают. Прирост проектов по сравнению с прошлым годом - значительный. Прирост инвестиций - тоже. Бизнес готов вкладывать деньги, а государство создает для этого прозрачные и льготные механизмы.